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Dünya

Ülkeyi akrepler bastı, en az 500 kişiyi soktular! 'Etrafımızı sardılar'

Mısır'da etili olan şiddetli yağışlar ve kum fırtınası nedeniyle yuvasını terk etmek zorunda kalan akrepler, yerleşim yerlerini bastı. Şu ana kadar 500'den fazla insan akrep sokmasına maruz kalırken, şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişinin öldüğü bildirildi. Bölge halkı, 'Akrepler ve sürüngenler etrafımızı sardı' dedi.

star.com.tr17 Kasım 2021 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:44
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Mısır'da yetkililer, son 11 yılın en şiddetli yağışlarının akreplerin yerleşim alanlarını basmasına neden olduğunu, 500'den fazla insanın akrep tarafından sokulduğunu ve Güney Mısır'da şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kalkınma Bakanlığı yetkilisi Halid Kasem, "11 yıldır bu kadar yağış kaydedilmedi ve bunun nedeni küresel iklim değişikliği." açıklamasında bulundu.

Vali Eşref Atiya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Cumayı Cumartesiye bağlayan gece 55 dakika içinde Asvan eyaletine "sekiz milyon metreküp su" düştüğünü söyledi. Sağlık Bakanlığı, yağmur ve dolu nedeniyle evlerinin çökmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Atiya, toplam 106 evin yıkıldığını ve 300'den fazla evin hasar gördüğünü ifade etti.

'AKREP VE SÜRÜNGENLERLER ETRAFIMIZI SARDI'

Asvan (Asuan) eyaletindeki yerel yetkililer, bazı bölgelerde elektrik ve suların kesildiğini ve yağmur nedeniyle birçok akrebin yuvalarından çıkarak yerleşim yerlerini istila ettiğini açıkladı.

Yetkililer, 500'den fazla insanın, bu akrepler tarafından sokulduğunu söyledi. Bölge halkı, "akrepler ve sürüngenlerin etraflarını sardığını" söyleyerek, çocuklar ve yaşlılar için endişelendiklerini belirttiler.

Sağlık Bakanlığı, Mısır'da sokmaları halinde yüksek ateşe neden olabilen dört veya beş tür akrep bulunduğunu, ancak şu ana kadar 'ölüm' bildirilmediğini açıkladı.

star.com.tr

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