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Dünya

Ülkeyi karıştıran gelişme! Biden yönetiminden günlerce gizlemişler

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığı bilgisinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine günlerce söylenmediği ortaya çıktı.

IHA7 Ocak 2024 Pazar 11:27 - Güncelleme:
Ülkeyi karıştıran gelişme! Biden yönetiminden günlerce gizlemişler
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından yaşanan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını dün açıklamıştı. Ancak, Austin'in hastaneye kaldırılmasının ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden gizlendiği ortaya çıktı. ABD'deki CBS'e konuşan adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Austin'in hastanede olduğu bilgisinin Beyaz Saray'a Perşembe sabahına kadar verilmediğini söyledi.

Bu süreçte, Austin'in hangi kararları aldığı ya da yetkilerinin ne kadarını yardımcısı Kathleen Hicks'e devrettiği ise bilinmiyor.

"TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

Austin ise yaptığı yazılı açıklamada "iletişim eksikliğinin" sorumluluğunu üstlenerek, "Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. İyileştim ve Pentagon'a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Hastane süresince kendisi ile ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür eden Austin, "Basının şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğimin farkındayım" ifadelerini kullandı.

BİDEN-AUSTİN'DEN SICAK SOHBET

ABD Başkanı Biden ise, Austin ile "sıcak" bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade etti. Adı açıklanmayan bir yetkili, ABD Başkanı'nın Austin'e güveninin tam olduğunu ve Pentagon'a dönmesini sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

CUMHURİYETÇİLER ENDİŞELİ

Cumhuriyetçiler ise yaşananlardan endişe duyuyor. Senatör Tom Cotton yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı, nükleer komuta zinciri de dahil dakikalar içerisinde en ağır kararları alması gereken, Başkan ile üniformalı ordu arasındaki komuta zincirinin kilit halkasıdır. Eğer bu bilgi (Austin'in hastaneye kaldırılmasının Biden yönetiminden gizlenmesi) doğru ise, bu şoke edici sorunun sonuçları olmalı" dedi.

ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin 2021 yılında yemin ederek Savunma Bakanlığı görevine başlamıştı.

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