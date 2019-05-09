AB, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak çağrı
AB, İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, her türlü 'ültimatomu' reddettiklerini bildirdi
AB, İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaparak, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini bildirdi
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