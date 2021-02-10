Ultra-Ortadoks Yahudiler polise saldırdı, Kudüs sokakları yangın yerine döndü

star.com.tr 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 12:23

Salı gecesi Haredi mahallelerinden yüzlerce ultra-Ortadoks Yahudi, İsrail'in pandemi tedbirlerini, özellikle yeshivalar olarak bilinen dini okulların kapatılması ve toplantıların yasaklanmasını protesto etti.

Sakin bir şekilde başlayan gösterilerede topluluk, liderlerinin konuşmalarını dinledi. Kalabalık, "Kutsal Topraklarda dine zulmetmeyi durdur" "Eğitim enstitülerini kapatma, bizi kalbimizden bıçaklama" yazılı pankartlarla hükümeti protesto etti.

Ancak miting sona erdiğinde göstericiler yakındaki sokaklara girerek polisle çatışmaya başladı.

Kentten gelen görüntülerde, ultra-Ortodoks Yahudilerin trafiği kapatıp, çöp tkonteynırlarını ateşe verdiği görülüyor. Göstericilerin yaktığı ateşi söndürmek için, olay yerine itfaiye çağırıldı.

Haredi toplulukları, İsrail'de koronavirüsün en çok etkilediği topluluklar arasındaydı. Ancak, kısıtlamalara karşı, sık sık gösteriler düzenliyorlar.

Son zamanlarda, ülkenin toplantıları 10 kişiyle sınırlandırma kuralını ihlal ederek, koronavirüsten ölen hahamlar için birkaç büyük Haredi cenaze töreni düzenlendi.

Bazı cenazelere 10.000'den fazla kişinin katıldığı, yas tutanların Kudüs sokaklarını doldurarak polis ve sağlık çalışanlarına direndiği bildirildi.

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