Ultra Ortodokslardan Netanyahu'ya ''Hamas'la anlaş'' çağrısı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 286. gününde sürüyor.

"Israel Today" gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 11'ine sahip Haredi parti Netanyahu'ya mektup gönderdi.

Hamas ile esir değişimi anlaşması imzalamanın zamanının geldiği belirtilen mektupta, Başbakan Netanyahu koalisyon içindeki anlaşmaya karşı çıkanlardan korkmamaya çağrıldı.

"İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarıyla ülkenin güvenliğini sağladığı" savunulan açıklamada, söz konusu saldırıların, Gazze'deki İsrailli esirleri geri getirecek bir anlaşmaya varmak için zamanı uygun hale getirdiği iddia edildi.

Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaretin esir takası anlaşmasının sağlanmasına katkıda bulunacağına işaret edilen mektupta, Netanyahu'ya anlaşma konusunda "güçlü ve cesur" olma çağrısı da yapıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

23:49 İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas ile esir takası yapma çağrısında bulundu

23:42 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu