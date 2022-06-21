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Dünya

Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) barış müzakerelerine açık olduğunu duyurdu

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Gustavo Petro'nun cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından barış görüşmelerine yeniden başlamaya istekli olduğunu bildirdi.

AA21 Haziran 2022 Salı 10:20 - Güncelleme:
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TRT World'ün haberine göre, ELN'den yapılan açıklamada, örgütün her zaman siyasi ve silahlı faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Örgüt Şubat 2017'de, Ekvador'un başkenti Kito'da başlayan barış sürecini devam ettirme eğilimini sürdürüyor." ifadesi kullanılarak örgütün barış görüşmelerine açık olduğu kaydedildi.

Örgüt, toplumsal dışlanma ve eşitsizlikle mücadele için reform çağrısında bulundu.

Kolombiya'da, 20 Haziran'da, düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda yüzde 99,88'i açılan sandık sonuçlarına göre, Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

Petro, 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Ivan Duque'den cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

ELN İLE MÜZAKERELER

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Devlet Başkanı Ivan Duque ise çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlemeyi ve rehineleri bırakması çağrısında bulunmuştu.

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