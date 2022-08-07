''Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı'' girişimi, diyalog masası kurulmasında anlaştı

Girişimin üyeleri, yürütme komitesi başkanı Haşim eş-Şeyh başkanlığında, başkent Hartum'daki Dostluk Salonu'nda toplantı gerçekleştirdi.

Girişimin yürütme komitesi üyesi Ali Mehdi, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ulusal mutabakatı gerçekleştirmeye çalışan bu girişimin ülkeyi, içinde olduğu bu krizden çıkaracağını, istikrarı, sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm taraflar arasında fikir birliği sağlayacağını söyledi.

Toplantıda diyaloğa ve diyalogda tartışılacak ülkenin geleceği ile ilgili olan dosyaların hazırlanması konusunun ele alındığını dile getiren Mehdi, "Bu girişim, tüm vatan ortaklarının isteklerini gerçekleştirecek. Sudan halkı için daha güzel fırsatlar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Mehdi, girişim komitesi üyeleri arasında bazı farklı görüşler olsa da herkesin diyalog masası kurulması üzerinde anlaştığını kaydetti.