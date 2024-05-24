Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı! İsrail'e 1 ay süre tanındı

Uluslararası Adalet Divanı(UAD), Gazze için acil önlem talebine dair kararını açıkladı.

UAD'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu.

- İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir.

- Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır.

- İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda.

"İSRAİL SALDIRILARINA DERHAL SON VERMELİDİR"

- Mahkeme 28 mart tarihindeki tedbir kararında değişiklik kararı yapılması gerektiğine karar vermiştir. Bu nedenle yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğuna karar verilmiştir

- İsrail sivillere zarar verecek saldırılarına derhal son vermelidir.

- İsrail Soykırımı Önleme Anlaşması çerçevesinde kanıtların korunması için etkin tedbirler alıp Gazze Şeridi'ne her türlü soruşturma ekibinin girişine engel olmamalıdır.

- İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'na bir ay içinde rapor sunmalı.

- İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı

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