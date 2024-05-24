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Dünya

Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı! İsrail'e 1 ay süre tanındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanından (UAD) İsrail aleyhine talep ettiği yeni tedbirlere ve acil önlem talebine ilişkin karar açıklandı. Uluslararası Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, ' İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'na bir ay içinde rapor sunmalı. İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı' denildi.

24 Mayıs 2024 Cuma 16:19 - Güncelleme:
Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı! İsrail'e 1 ay süre tanındı
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Uluslararası Adalet Divanı(UAD), Gazze için acil önlem talebine dair kararını açıkladı.

UAD'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- İsrail, Gazze'de çok fazla insanın ölümüne neden oldu.

- İsrail'in saldırıları nedeniyle 18 Mayıs itibarıyla BM verilerine göre Refah'ta 800 bin sivil yerinden edilmiştir.

- Refah'taki durum artık insani felaket olarak sınırlandırılmıştır.

- İsrail Refah'ı haftalarca bombaladı, altyapı yok olmak üzere. İsrail sorumluluklarını yerine getirmeli. Aldığı önlemler yetersiz durumda.

"İSRAİL SALDIRILARINA DERHAL SON VERMELİDİR"

- Mahkeme 28 mart tarihindeki tedbir kararında değişiklik kararı yapılması gerektiğine karar vermiştir. Bu nedenle yeni tedbir kararlarına ihtiyaç duyulduğuna karar verilmiştir

- İsrail sivillere zarar verecek saldırılarına derhal son vermelidir.

- İsrail Soykırımı Önleme Anlaşması çerçevesinde kanıtların korunması için etkin tedbirler alıp Gazze Şeridi'ne her türlü soruşturma ekibinin girişine engel olmamalıdır.

- İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'na bir ay içinde rapor sunmalı.

- İsrail, (Gazze'de) acilen ihtiyaç duyulan hizmetlerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanabilmesi için Refah sınır kapısını açık tutmalı

Ayrıntılar geliyor...

  • UAD kararı
  • Gazze
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