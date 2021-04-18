Uluslararası Af Örgütü: Fransız hükümetinin Kovid-19 önlemleri insan hakları endişesini ortaya çıkardı

AA 18 Nisan 2021 Pazar 17:59 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 18:02

Örgüt, 2020'de Fransa'da insan hakları durumuna ilişkin yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, "Fransız hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemler çok sayıda insan hakları endişesini ortaya çıkardı. Önlemler değerlendirme yapılmadan sağlık nedenlerinden dolayı alındı ancak bu önlemler polisin aşırı güç kullanmasına, barışçıl şekilde toplanma özgürlüğünün ve göçmenler ile iltica talebinde bulunanların haklarının tehdit edilmesine neden oldu." ifadesi kullanıldı.

İnsan hakları savunucularının gerekçesiz veya belirsiz gerekçelere dayanarak yargılandığı belirtilen açıklamada, "Hükümet, (öğretmen) Samuel Paty öldürüldükten sonra terörle mücadele adına insan haklarını ihlal eden önlemler aldı." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin ırkçı söylemlerde bulunduğuna dikkat çekildi.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler hayata geçirildiğinde Fransız polisinin özellikle etnik azınlıkların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde yasa dışı şekilde kullandığı gücün daha fazla gün yüzüne çıktığı kaydedilen açıklamada, 2018 ve 2019'da sarı yeleklilerin düzenlediği gösteriler ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından çok az polisin yargılandığı anımsatıldı.

Açıklamada, 2018'deki gösteride kullandığı plastik mermi sonucu bir eylemcinin yüzünden yaralanmasına neden olan polisin sadece para cezası aldığına dikkat çekildi.

Salgının Paris'te ve Fransa'nın kuzeyinde geçici kamplarda yaşayan düzensiz göçmenlerin ekonomik ve sosyal haklarına erişimi konusunda yeni engeller getirdiği ifade edilen açıklamada, Fransız hükümetinin salgın döneminde iltica taleplerine ilişkin değerlendirmeleri askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Paris ve Fransa'nın kuzeyindeki kampların düzensiz göçmenlere barınacak yer önermeden sıklıkla tahliye edildiği aktarıldı.

Düzensiz göçmenlere yönelik yeterli önlemlerin alınmadığına işaret edilen açıklamada, Fransa'nın Calais kentinde güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere ve sığınmacılara sıklıkla "tacizde bulunduğu" ve "aşırı güç kullandığı" belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın İtalya sınırındaki polisin gelen düzensiz göçmenleri İtalya'ya geri gönderdiği bildirildi.

Fransız hükümetinin Yemen'deki çatışmalarda sivil nüfusa karşı kullanma ihtimalinin yüksek olmasına rağmen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne silah satmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, Fransa'nın silah satışlarına ilişkin detayla bilgi paylaşma zorunluluğunu yerine getirmediğine dikkat çekildi.