Uluslararası arenanın 'ağır abisi' hakimiyetini artırıyor: Türkiye bölgenin vazgeçilmezi

Dünya 24 Şubat 2022'den bu yana aynı konuyu tartışıyor; Rusya-Ukrayna Savaşı... Saldırıların başladığı ilk günden bu yana uluslararası arenada tüm taşlar yerinden oynadı. Taraflar seçildi, yardımlar, yaptırımlar, müzakereler başladı.



Ankara'nın etkisi ise tam olarak bu kargaşanın ortasında dünyaya bir umut ışığı yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen dengeli politika birçok kritik adımın atılmasını sağladı. Bunlardan şüphesi en önemlisi dünyanın, özelliklede ihtiyaç sahibi ülkelerin buru buruna geldiği 'açlık kriziydi'... Her iki ülke lideri ile de görüşebilme kabiliyeti sergilenen usta diplomatlar sayesinde kriz aşıldı. Üstelik anlaşma sonrası tahıl yoluna yine engeller çıkmış Moskova, Türkiye'nin devreye girmesiyle sadece birkaç gün içinde sevkiyatlara yeniden dönmüştü.

TÜRKİYE KARADENİZ'DE HAKİMİYETİNİ ARTIYOR

The Wall Street Journal Cumhurbaşkanı Erdoğan özelinde Türkiye'nin bu ustaca hamlelerini okurlarıyla paylaştı. Haberde 'son yılların en ünlü silah üreticisi' olarak isimlendirilen Baykar'ın Ukrayna'da kurduğu fabrikada belirtilerek, "Türkiye Ukrayna'ya askeri desteğini sürdürüyor, Milgem sınıfı gemiden, kurşungeçirmez yeleğe kadar birçok hayati parça Türkiye'den sağlanıyor" denildi. Dikkat çekilen nokta ise "Türkiye'nin bu tutumu şüphesiz Ukrayna'da nüfusunu artırıyor ve Karadeniz'de hakimiyetini güçlendiriyor" oldu.

İşte siyasetin uzmanlık gerektiren manevraları ise burada kendini gösteriyor. Tüm dünya basını aleni veya örtülü bu gerçekle yüzleşti. Ankara diplomasi yürütmede kitaplara girecek üstünlükte bir tutum sergiledi.

"ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ SORUN ÇÖZÜLDÜ"

Rusya, Sivastopol limanına yapılan saldırının ardından tahıl anlaşmasını Batı'ya karşı bir kaldıraç olarak kullanmak için bir bahane bulmuş ve sevkiyat anlaşmasını durdurmuştu.

"Erdoğan kritik arz akışını sağlamak ve küresel gıda fiyatlarındaki artışı önlemek için devreye girdi." denilen haberde, " Erdoğan'ın adımları, Türkiye'nin önemli bir bölgesel oyuncu olarak itibarını güçlendiriyor. " ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE, RUSYA İÇİN 'VAZGEÇİLEMEZ' BİR OYUNCU

Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, yaptırımlara rağmen şu anda Putin ile düzenli olarak iletişim kuran birkaç dünya liderinden biri." denildi. Batılı ülkelerin Rusya ve Rus iş adamlarına uyguladığı yaptırımlar ülkenin dünya ile olan organik bağlantılarını bir bıçak gibi kesti. Süreç içerisinde Türkiye, Rusya için 'vazgeçilemez' bir oyuncu haline geldi.

Artan ticaret rakamları, Türk Akım projesi bu gerçekliğin altını kırmızı kalemle çiziyor.

Ankara iki tarafında 'sözünü dinlediği' bir denge unsuru olarak köprü vazifesini sürdürüyor. Haberde, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Volodymyr Gavrilov'un da şu sözlerine yer verildi;

Türkiye'nin Rusya ile aramızda bir tür arabulucu olarak içinde bulunduğu durumu anlıyoruz.

Star Gazetesi