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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili ön incelemeyi neticelendirecek

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili Savcılık Ofisi'nin 5 yıl önce başlatılan ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atmanın zamanının geldiğine inandığı bildirildi.

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UCM Savcılık Ofisi, 9 ülkeye ilişkin ön inceleme çalışmalarını anlatan 2019 yılı raporunu yayımladı.

Raporda, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili 5 yıl önce başlatılan ön inceleme sürecindeki gelişmelere yer verilirken, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın ön incelemeyi sonuçlandırmak için gerekli adımları atmanın zamanının geldiğine inandığı belirtildi.

Savcılık ofisinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye ve suç iddialarına ilişkin yeni ve mevcut bilgileri incelemeye devam ettiği belirtilen raporda, İsrail’de yapılan son seçim sürecinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile ilgili parlamentoya sunulan "endişe verici" tekliflerin de yakından takip edildiği kaydedildi.

UCM, 16 Ocak 2015’te İsrail tarafından işlenen savaş suçlarıyla ilgili ön inceleme açılması kararı aldığını bildirmişti.

Bensouda, söz konusu ön incelemenin, Filistin’in, 2 Ocak 2015'te mahkemenin kuruluşuna kaynaklık eden Roma Anlaşması’nı imzalaması ve 1 Ocak 2015'te UCM’ye verdiği, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili mahkemenin otoritesini 13 Haziran 2014 itibarıyla kabul ettiğine dair beyanı üzerine açıldığını açıklamıştı.

Mahkeme süresince hakkında tutuklama veya yakalama emri çıkarılan kişiler, UCM'ye üye bir devlete gittiklerinde tutuklanabilir.

UCM'nin merkezinin bulunduğu Lahey'de düzenlenen Taraf Devletler Toplantısı'nda 2 Aralık'ta konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ön incelemelerin uzamasının Filistinlilerin sistematik bir şekilde temel haklarının çiğnenmesine katkıda bulunduğunu söylemişti.

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