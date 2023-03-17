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Dünya

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin kararı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla yakalama kararı çıkardı.

AA17 Mart 2023 Cuma 18:33 - Güncelleme:
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Putin kararı!
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada Putin ve Lvova-Belova hakkında, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek Putin'in kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Putin ve Lvova-Belova'nın Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi suretiyle savaş suçu işledikleri yönünde yeterli şüphenin bulunduğu aktarılan açıklamada, yakalama kararının UCM Başsavcılığının 22 Şubat 2023 tarihli talebi üzerine verildiği kaydedildi.

Açıklamada, yakalama kararının mağdurları korumak adına başta gizli tutulmasının düşünüldüğü ancak halihazırda suçların işlenmeye devam etmesini göz önünde bulunduran Mahkemenin yeni suç işlenmesini önlemek amacıyla kararı kamuya açıkladığı belirtildi.

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