İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uluslararası Demokratlar Birliği, İsveç'teki terör örgütü mensuplarının eylemine tepki gösterdi
Dünya

Uluslararası Demokratlar Birliği, İsveç'teki terör örgütü mensuplarının eylemine tepki gösterdi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, 'Terör örgütü yandaşlarının İsveç'te olduğu gibi Avrupa'nın değişik bölgelerinde huzursuzluk çıkarmaları biz Avrupa halklarının güvenliğini de tehdit etmektedir.' dedi.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 23:20 - Güncelleme:
Uluslararası Demokratlar Birliği, İsveç'teki terör örgütü mensuplarının eylemine tepki gösterdi
ABONE OL

Kuş, Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezinde, UID yönetim kurulu üyeleriyle basın açıklamasında bulundu.

Köksal Kuş, "İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türk milletini ve sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı hedef alan alçak gösterisini Avrupa'da yaşayan Türkler adına şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki seçimler öncesi, Avrupa'da terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarının artış gösterebileceğinin gerekli makamlarca göz önünde bulundurulmasını isteyen Kuş, buna göre güvenlik güçlerinin teyakkuzda olmasını talep etti.

Kuş, "Terör örgütü yandaşlarının İsveç'te olduğu gibi Avrupa'nın değişik bölgelerinde huzursuzluk çıkarmaları biz Avrupa halklarının güvenliğini de tehdit etmektedir." diye konuştu.

Terör eylemlerine on yıllardır müsamaha gösteren bazı ülkelerin NATO gibi ciddi bir savunma oluşumuna girme arzusunun abesle iştigal olduğunu belirten Kuş, Stockholm Şehir Savcılığının söz konusu terör propagandasıyla ilgili soruşturmaya gerek duymamasının abes olduğunu vurguladı.

İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösteren Kuş, bunun Avrupa'da yaşayan 30 milyon, dünyadaki 1,7 milyar Müslümanı derinden üzdüğünü ve böyle bir olayın asla tasvip edilemeyeceğini söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.