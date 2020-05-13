Uluslararası Destek Grubu, Lübnan'daki ekonomik kriz ve artan yoksulluktan endişeli

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:34 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 18:34

Uluslararası Destek Grubundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan hükümetinin, mevcut ekonomik krizden bir çıkış yolu olarak oy birliğiyle onayladığı "ekonomik kurtarma planı" ve Uluslararası Para Fonundan (IMF) destek alma kararına değinildi.

Ülkede gittikçe kötüleşen ekonomik kriz ve artan yoksulluğa ilişkin endişelerin vurgulandığı açıklamada, hükümete yoksul kesimi koruma vaadine bağlı kalma çağrısı yapıldı.

Halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen uluslararası mali yardımların önünü açacak tüm gerekli adımların hızlıca atılması gerektiği belirtilen açıklamada, Uluslararası Destek Grubunun, mevcut ekonomik ve mali krizi aşması için Lübnan'ı desteklediği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliğinin yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Çin'in oluşturduğu "Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu", 2013'te kurulmuştu.

Lübnan'daki ekonomik durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığı, 2020'de vadesi dolacak toplam 4,6 milyar dolarlık eurobond tahvil senetleri ödemelerinin, ülkenin döviz rezervlerini korumak amacıyla yapılmayacağını duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab da ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını ve Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düştüğünü açıklamıştı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybetmeye devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin desteğiyle ocak ayında kurulan Diyab hükümeti, reformlar ve biriken devlet borçlarını yapılandırmayı öngören ekonomik kurtarma planını 29 Nisan'da oy birliğiyle onaylamıştı.