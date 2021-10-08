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Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 göçmen vurularak öldürüldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 düzensiz göçmenin vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

AA8 Ekim 2021 Cuma 23:51 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 23:52
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IOM Libya Direktörü Federico Soda, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trablus'taki bir gözaltı merkezinde güvenlik güçleri, Sahra Altı Afrika'dan 5 göçmeni vurarak öldürdü." ifadelerini kullandı.

Direktör Soda, olayın "korkunç koşullar altıda" 3 bin göçmenin bulunduğu kalabalık bir gözaltı merkezinde gerçekleştiğini belirtti.

Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.

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