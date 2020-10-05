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Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'de bir ayda 8 binden fazla kişi evini terk etti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) geçen eylül ayında Yemen'in Marib şehrinde yaşanan şiddetli çatışmalar sebebiyle 8 bini aşkın kişinin evini terk ettiğini açıkladı.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:06
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IOM tarafından Yemen'deki insani durumla ilgili hazırlanan raporda, Marib kentindeki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine sadece eylül ayında 8 bini aşkın kişinin evini terkettiği, ocak ayından bu yana evlerini terk edenlerin sayısının ise toplamda 70 bini bulduğu ifade edildi.

İç göçmenlerin yüzde 75'inin temiz su ihtiyacı içerisinde olduğu kaydedildi.

Söz konusu raporda, IOM'un Marib'deki su işleri ekibinin lideri Helen Regnault'un "Marib'deki iç göçmenler birçok zorlukla karşı karşıya bulunuyor. Göçmenlerin ihtiyaç duyduğu temiz su, hayatta kalmak için zorunlu bir ihtiyaç." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Geçen haftalarda, Marib'te İran destekli Husiler ile Yemen Hükümeti güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

- YEMEN'DE 6 YILDIR SÜREN SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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