İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'deki düzensiz göçmenler artan risklerle karşı karşıya
Dünya

Uluslararası Göç Örgütü: Yemen'deki düzensiz göçmenler artan risklerle karşı karşıya

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'deki Afrikalı düzensiz göçmenlerin 'artan risklerle karşı karşıya oldukları' uyarısında bulundu.

AA21 Haziran 2020 Pazar 00:34 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 00:34
ABONE OL

IOM'un Twitter hesabından 20 Haziran Dünya Mülteci Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Yemen'deki göçmenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle azalan sayılarına rağmen artan bir riskle karşı karşıya oldukları belirtildi.

Açıklamada, binlerce düzensiz göçmenin yiyecek ve sudan yoksun kaldığı ifade edildi.

Yemen'deki düzensiz göçmenlerin toplam sayısıyla ilgili bilgiye yer verilmeyen açıklamada, 2019'da Afrika Boynuzu'ndan 138 binden fazla göçmenin Arap Körfezi ülkelerinde daha iyi bir yaşam aramak üzere Yemen'e geldiği aktarıldı.

TSK ekipleri Libya'da Hafter milislerinin camiye attığı top mermisini imha etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.