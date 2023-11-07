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Dünya

Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açıldı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoya ateş açıldığını bildirdi.

AA7 Kasım 2023 Salı 23:18 - Güncelleme:
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açıldı
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ICRC'nin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım alanında çalışanlara saygı duyulması çağrısında bulunuldu.

Gazze'de tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuk gereği insani yardım faaliyetlerinde bulunanları koruması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani yardım konvoyuna ateş açılmasını kınamakta ve esefle karşılamaktadır. Bugün Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açılmasından derin kaygı duyuyoruz."

Saldırının kimler tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

  • Gazze ablukası
  • İsrail bombardımanı
  • uluslararası yardım

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