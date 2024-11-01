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Dünya

Uluslararası kuruluşlarda 'Gazze'de acil ateşkes' sesleri yankılanıyor: Durum kıyamet gibi

Birleşmiş Milletler'in (BM) başını çektiği Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), Gazze'deki Filistinlilere ve insani yardım ekiplerine yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e çağrıda bulundu. Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan durumun 'kıyamet gibi' olduğu belirtilerek, insani yardım malzemelerinin eksikliği vurgulandı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 21:57 - Güncelleme:
Uluslararası kuruluşlarda 'Gazze'de acil ateşkes' sesleri yankılanıyor: Durum kıyamet gibi
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IASC, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki durumun "kıyamet gibi" olduğu belirtilerek, İsrail'e "Gazze'deki Filistinlilere ve insani yardım ekiplerine yönelik saldırılarını durdurması" için çağrı yapıldı.

Gazze'nin kuzeyinin neredeyse 1 aydır kuşatma altında olduğu kaydedilen açıklamada, buradaki insanların temel yardım malzemelerinden mahrum bırakıldığı vurgulandı.

GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ "HERKES ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin "tamamının hastalık, kıtlık ve şiddet nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" olduğu, insani yardım ekiplerinin de güvende olmadığı ve ekiplerin "ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmalarının İsrail tarafından engellendiği" kaydedildi.

İnsani yardımlara erişimin kolaylaştırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

UNRWA'NIN "ALTERNATİFİ YOK"

Açıklamada, İsrail Meclisinin 28 Ekim'de BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmesi hatırlatılarak, "Uygulanması halinde, bu tür tedbirler Gazze'deki insani müdahale için bir felaket olacak, BM Şartı'na taban tabana zıt olacak, UNRWA'nın yardımına muhtaç milyonlarca Filistinlinin insan hakları üzerinde potansiyel vahim etkiler yaratacak ve İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edecektir." ifadeleri kullanıldı.

UNRWA'nın "alternatifi olmadığı" belirtilen açıklamada, temel insani değerler ve savaş kanunlarının "açıkça göz ardı edilmesine" son verilmesi gerektiği vurgulandı.

"TÜM BÖLGE UÇURUMUN KENARINDA"

Açıklamada, BM üyesi ülkelerin uluslararası hukuka saygı gösterilmesini sağlamak için "ellerindeki kozları" kullanması gerektiğinin altı çizilerek, bunun, "uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanılacağı riski olması halinde İsrail'e silah transferlerinin durdurulması"nı da içerdiği aktarıldı.

İsrail'i Uluslararası Adalet Divanının (UAD) geçici tedbir ve kararlarına uymaya çağıran açıklamada, "Tüm bölge uçurumun kenarında. Çatışmaların derhal durdurulması ve kalıcı, koşulsuz ateşkes sağlanmasının zamanı çoktan geldi geçti." ifadelerine yer verildi.

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