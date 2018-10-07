'Uluslararası kuruluşlardan fitre ve zekatlarını göndermelerini istiyoruz'

Deprem sırasında meydana gelen toprak kayması binlerce evin yıkılmasına ve toprak altında kalmasına yol açtı.

Palu'daki Daru-l Muttaki Camisi, bulunduğu yerden 300 metre ileriye sürüklenirken, yıkılarak toprak altında kalan evlerden ve yaşamını yitiren insanlardan geriye toprak üstüne çıkan fotoğraf albümleri ve giysileri kaldı.

70 bini aşkın evin zarar gördüğü, 63 bin kişinin çadırlarda yaşamını sürdürdüğü depremde enkaz altında kalanlara ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan (BNPB) yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar cesedine ulaşılan bin 763 kişiden bin 755'i gömüldü.

Yardım çağrısı

Bölgeye yardım dağıtmak üzere gelen Pakistan'dan gelen Alkhıdmat Foundation Uluslararası Direktörü Jaleel Hasan, depremin merkez üssü Patobo'da incelemeler yaptı.

Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok ülkede yaşanan depreme gittiğini ancak ilk kez böyle bir felaketle karşılaştığını söyledi.

Tüm ülkelerden acil yardım yapmaları çağrısında bulunan Hasan, şunları kaydetti:

"Tüm yollar 5 metre aşağıya göçmüş durumda. Bu bölgede yaşayan insanların kurtulma şansı yok. Binlerce cansız beden göçük altında. Yolların tamamı göçmüş, aynı zamanda metrelerce sürüklenmiş. Burada küçük bir kıyamet kopmuş ve evlerin tamamı yerin altına geçmiş vaziyette. Allah'ın izniyle buradakiler şehit mertebesindedirler ve cennetliktirler. Uluslararası kuruluşlardan fitre ve zekatlarını bu bölgedeki depremzedelere göndermelerini istiyoruz. Göndereceğiniz fitre ve zekatlar başta gıda ve birinci derece ihtiyaçlar için kullanılacaktır."

"Toprak kaymasıyla evler yer değiştirmiş"

Patobo bölgesinde incelemelerde bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Endonezya Koordinatörü Bayram Numan Köksal da durumun çok kötü olduğunu, manzaranın iç acıttığını belirtti.

"Burada depremin şiddetini, derecesini anlatmak imkansız. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında ne yazık ki hala yüzlerce insan var." diyen Köksal, deprem sırasında toprak kaymasıyla evlerin metrelerce yer değiştirdiğini aktardı.