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Dünya

Uluslararası sularda Hanzala'ya baskın! Hamas: İsrail'in müdahalesi korsanlık suçudur

Hamas, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını 'korsanlık suçu' olarak nitelendirdi.

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 07:51 - Güncelleme:
Uluslararası sularda Hanzala'ya baskın! Hamas: İsrail'in müdahalesi korsanlık suçudur
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Hamas'tan yapılan açıklamada, "İsrail'in Hanzala gemisini engellemesi ve yolcularını alıkoymasının, insanlığın iradesine açık bir meydan okuma ve işgalin gerçek yüzünü ortaya koyan bir korsanlık eylemidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gemideki uluslararası aktivistlerin güvenliğinden İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtilerek, "Ablukayı kırmak için deniz konvoylarının gönderilmesi sürmelidir." çağrısı yapıldı.

Uluslararası aktivistlerin cesaretini takdirle karşıladığını vurgulanan açıklamada, tüm tehditlere rağmen verdikleri mesajın Filistin halkına ve dünyaya ulaştığını aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler'e "Bu korsanlık suçunu kınayın, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları ve soykırım savaşı nedeniyle hesap vermesini sağlayın" çağrısında bulunuldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:23 Hamas, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "korsanlık suçu" olarak nitelendirdi.

06:06 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

02:32 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götüren Hanzala gemisine düzenlediği baskını "deniz korsanlığı" olarak nitelendirdi.

01:56 İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği Gazze'ye insani yardım taşıyan Hanzala gemisinde alıkonulan aktivistler, serbest bırakılmaları için ülkelerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

01:09 Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail'in uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, İsrail kıyılarına doğru çekildiği bildirildi.

00:06 İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki saldırılara yarın "birkaç saatlik insani ara verilmesi" ve "insani yardım girişine izin verilmesi" kararının alındığı güvenlik toplantısına çağrılmadığını açıkladı.

00:19 İsrail'de binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin kurtarılması ve savaşın sona ermesi talebiyle Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

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