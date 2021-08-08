Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

8 Ağustos 2021 Pazar 15:41 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 15:45

Dünya'nın yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bir ilke ev sahipliği yaptı.

Soyuz Takımı, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane bir yarışmada Takım Dragon'u yendi.

Sputnik'in haberine göre, İstasyon'un Sefer 65 ekibi, yörüngedeki laboratuvara hangi uzay aracıyla gittiklerine göre ekiplere ayrıldı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tokyo'daki Yaz Oyunlarını kutlamak için astronotlar ve kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez uzay oyunlarını düzenledi. Soyuz Takımı, senkronize yüzme, elsiz top ve daha fazlasını içeren dostane bir yarışmada Takım Dragon'u yendi! İstasyon'un Sefer 65 ekibi, yörüngedeki laboratuvara hangi uzay aracıyla gittiklerine göre ekiplere ayrıldı. NASA astronotu Mark Vande Hei ve Rus uzay ajansı Roscosmos'tan kozmonotlar Oleg Novitskiy ile Pyotr Dubrov, Soyuz Takımı'ndaydı. NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA (Japonya Havacılık Araştırma Ajansı) astronotu Akihiko Hoshide ve ESA (Avrupa Uzay Ajansı) astronotu Thomas Pesquet, Team Dragon'daydı."