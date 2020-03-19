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Dünya

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier: Umarım son teşvik hamlesi piyasaları ikna eder

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son parasal teşvikinin, piyasaları Avrupa'nın koronavirüs krizinin üstesinden gelmeye kararlı olduğu konusunda ikna etmesini umduğunu söyledi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 12:50 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 12:50
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Altmaier, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, ECB’nin piyasaları sakinleştirmek ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileriyle boğuşan Avro Bölgesi ekonomisini korumak için 750 milyar avro tutarında ek acil tahvil alım programı başlatmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Altmaier, teşvikin kriz zamanında finansal piyasaların güvenini güçlendirme amacı taşıdığını belirterek, "Umarım, bu önlemler borsaları ve piyasaları, Avrupa'nın çıkarlarını koruyacağı ve bu krizi aşmaya kararlı olduğu konusunda ikna edecektir.” ifadesini kullandı.

ECB’nin tahvil alımlarının bankanın elindeki bir araç olarak yeni olmadığını ve yan etkileri nedeniyle ülkesinde tartışmalı bir konu olduğunu hatırlatan Altmaier, burada amacın Avro Bölgesi ülkelerinde zorlukların tetikleyeceği bir dengesizliği önlemek olduğunu kaydetti.

Bakan Altmaier, önümüzdeki birkaç gün içinde hükümetin serbest meslek sahiplerine ve küçük işletmelere nasıl yardımcı olacağını açıklığa kavuşturmak istediklerini bildirerek, “Elbette acilen ihtiyaç duyanlara yardım etmek istiyoruz. Tüm bunların, önümüzdeki hafta yasa koyucuların gerekli kararları vermesini sağlayacağını umuyorum." ifadesini kullandı.

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