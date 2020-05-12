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Dünya

UMH güçleri Hafter milislerine ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini vurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler Hafter milislerine ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini vurdu.

IHA12 Mayıs 2020 Salı 10:15 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 10:15
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin Hafter’e bağlı milislere ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini Shwayrif bölgesinde hedef aldığını duyurdu. 

Kanunu, askeri harekat alanı olarak ilan edilen orta ve batı bölgelerinde silahlı araçlar ve tankerlerin ön izin olmaksızın seyrüseferinin yasak olduğu uyarısını yineledi. 

Öte yandan UMH güçleri, geçtiğimiz günlerde Terhune kenti ve El Watiya Hava Üssü’nü Hafter milislerinden arındırmak için operasyonlar başlatmıştı.

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