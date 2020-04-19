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Dünya

UMH güçlerinden Terhune'deki Hafter güçlerine 17 hava saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune'yi geri almak için başlattığı operasyonda kapsamında 17 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

AA19 Nisan 2020 Pazar 00:44 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 01:00
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Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, UMH hava kuvvetlerinin düzenlediği 17 saldırıda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri ile askeri araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların UMH güçlerine Terhune yönünde ilerleyişleri sırasında havadan destek vermek ve Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Libya'da hükümet güçleri, Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için dün sabah operasyon başlatmıştı.

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentini Haziran 2019'da kaybetmelerinin ardından Terhune, yeni toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.

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