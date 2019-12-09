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UMH Trablus'taki güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) artan saldırı tehdidine karşı Trablus'ta güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığını duyurdu.

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UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenliği ve istikrarını sağlamak amacıyla tüm güvenlik güçlerinin görevlerinin başında olduğu ve artan saldırı tehdidine karşı en üst düzeyde önlemler alındığı ifade edildi.
 
UMH tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, General Halife Hafter'i destekleyen yabancı güçler işaret edilerek, "çok uluslu" güçlerin cuma günü Trablus'a girmeyi planladığı yönünde bilgi alındığı ve saldırı planlarının boşa çıkarıldığı belirtilmişti.
 
İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Rus güvenlik şirketi Wagner ve Sudan'daki Cancavid milislerinden oluşan paralı askerlerle Hafter güçlerine destek verdiğini duyurmuştu.
 
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
 
Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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