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Dünya

Umman'da bayram namazı kılınmayacak

Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bayram namazının kılınmasını yasakladı.

AA03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:12 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:13
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Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan haberde, Umman Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesi'nin başkent Muskat'ta düzenlenen toplantısı sonrasında Ramazan Bayramı süresince salgına karşı alınacak önlemler açıklandı.

Ramazan Bayramı'nda, ülkede bayram namazlarının kılınmasının yanı sıra ve kamuya açık alanlarda toplantıların yasaklandığı belirtildi.

Kararlarla "toplumun salgının risklerinden korunmasının amaçlandığı" ifade edildi.

Böylece Umman, salgın döneminde bayram namazının kılınmasına ilişkin karar alan ilk Arap ülkesi oldu.

Umman Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle 2 bin 43 kişi hayatını kaybederken 195 bin 807 vaka tespit edildi ve 176 bin 833 kişi iyileşti.

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