Umman hava sahasını İşgalci İsrail'e açıyor

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamın Netanyahu, Umman Sultanı Kabus bin Said'in İsrail havayolları El Al'in Umman hava sahasını kullanmasına izin verdiğini açıkladı.

Jerusalem Post'un aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen İsrailli diplomatların katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Diplomatik haritamız İsrail tarafından üstlenilen diplomatik çabalardan dolayı dramatik bir şekilde değişti" ifadelerini kullandı.

"Ben Umman'dayken, Sultan Kabus, El Al'in Umman üzerinden uçabileceğini doğruladı" diyen Netanyahu, Umman'dan sonra Suudi Arabistan da hava sahasını kullanmaları için izin almaları gerektiğini ve böylece İsrail'in yeni pazarlara açılacağını sözlerine ekledi.

Netanyahu ekim ayının sonunda Körfez ülkesi Umman'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Umman ile İsrail arasında resmi diplomatik ilişki bulunmuyor.