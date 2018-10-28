Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Umman Sultanı'ndan Filistin Devlet Başkanı'na mektup

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Umman Sultanı'nın Temsilcisi Salim bin Habib el-Ömeri'yi kabul etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ömeri, görüşme sırasında, cuma günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul eden Umman Sultanı Kabus Bin Said'in mektubunu Abbas'a sundu.

Mektupta, Abbas'ın Umman'a gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle şükranlarını ileten Sultan Kabus, iki kardeş ülke arasındaki köklü ilişkileri ve bunu güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Abbas da Umman'ın Filistin halkına ve her alanda Filistin davasına daha önce ve halihazırda verdiği destekten övgüyle söz etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas geçen pazartesi günü Umman'ı ziyaret etmiş, orada temaslarda bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu da Abbas'tan 4 gün sonra geçen cuma günü ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA