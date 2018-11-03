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Umman tarihinin en büyük askeri tatbikatları sona erdi

Umman ile İngiltere'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ülke tarihinin en büyük askeri tatbikatları düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi.

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Umman haber ajansı ONA'ya göre, Umman ve İngiltere silahlı kuvvetlerinden askerlerin katıldığı "Yücelik 2" (1-15 Ekim) ve "Hızlı Kılıç 3" (17-30 Ekim) tatbikatlarının kapanış töreninde kara, hava ve denizde gerçekleştirilen gösterilerde gerçek mühimmat kullanıldı. 

Kapanış törenine İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genelkurmay Başkanları, Mısır, Ürdün ve ABD'den temsilciler katıldı.

Umman'dan 70 bin, İngiltere'den 5 bin 500 askerin katıldığı tatbikatlar, aralarında Katar'ın da bulunduğu Körfez ülkeleri askeri liderlerini bir araya getiren ikinci tatbikat olma özelliği taşıyor. Katar, geçen nisan ayında da 23 ülkenin katılımıyla düzenlenen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatına katılmıştı.

Umman ile İngiltere arasında düzenlenen "Hızlı Kılıç 3" tatbikatının ilki 1986, ikinci ise 2001 yılında düzenlenmişti.

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