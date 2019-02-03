Umman ve BAE ortak askeri tatbikata başladı
Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri silahlı kuvvetleri ortak askeri tatbikat başlattı.
- AA
Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre, "İşbirliği 2" isimli BAE'de başlayan askeri tatbikata, Umman'dan 23'üncü Piyade Taburu'na bağlı Es-Sahra Tugayları ile BAE kara kuvvetlerini temsilen 32'nci Tabur katıldı.
Çöl arazisine uygun bir dizi saha çalışmasının yapılacağı belirtilen ortak askeri tatbikat, ortak askeri operasyonlarla katılımcıların yeteneklerinin geliştirilmesini hedefliyor.
"İşbirliği 2" askeri tatbikatı, 14 Şubat'a kadar devam edecek.
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