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Dünya

Umman'da 6 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Umman'ın başkenti Maskat'ın al-Wadi al-Kabir semtindeki bir camiye gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

İHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Umman'da 6 kişinin öldüğü saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
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Umman'ın başkenti Maskat'ın al-Vadi al-Kebir semtindeki bir camiye saldırı gerçekleştirilmişti. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganların Pazartesi akşam saatlerinde al-Vadi al-Kebir semtinde bulunan ve bir okul ile tema park yakınlarında bulunan Ali bin Abi Talib camisine saldırdığı kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Polis, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Üç saldırganın da öldürüldüğü saldırıda hayatını kaybedenler arasında 4 Pakistanlı, bir Hindistanlının yanı sıra bir de polis memurunun bulunduğu ifade edildi. Umman polisi konuya ilişkin açıklamasında farklı ülkelerden 28 kişinin yaralandığını bildirdi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DEAŞ yaptığı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyururken, pazartesi akşamı cami saldırısı gerçekleştirdiklerini ve Umman polisi ile yaşanan çatışmanın Salı sabah saatlerine kadar devam ettiği aktarıldı.

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