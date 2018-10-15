Umman'da kasırga nedeniyle gemi battı: 12 kişi kurtarıldı
Umman'da Luban kasırgası nedeniyle batan bir ticaret gemisindeki 12 kişilik mürettebat kurtarıldı.
- AA
Umman'da etkili olan Luban kasırgası nedeniyle batan bir ticaret gemisindeki 12 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.
Umman haber ajansı ONA'ya göre, Umman Hava Kuvvetlerinden ekipler, batan bir gemideki 12 kişilik mürettebatı kurtardı.
Luban kasırgası Umman ve Yemen sahillerinde etkili oluyor.
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