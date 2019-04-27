Umman'da üniversitede Türkçe seçmeli ders olacak
Umman'daki Sultan Kabus Üniversitesinde, Türkçe seçmeli ders olarak okutulacak.
- AA
Umman'daki Sultan Kabus Üniversitesinde, Türkçe seçmeli ders olarak okutulacak.
Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Sultan Kabus Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfıarasında, üniversitede Türkçe'nin seçmeli ders olarak okutulması için iş birliği protokolü imzalandı.
Protokole Umman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muna Benet Fahd Al Said ile Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Hasan Yavuz imza attı.
Protokolün iki taraf arasında yapılan görüşmeler sonucu neticeye bağlandığı aktarılan haberde, bunun üniversitede öğretilen dil çeşitliliğine katkı sağlayacağı, ayrıca Türkiye-Umman ilişkilerinin güçlenmesine yardımcı olacağı da ifade edildi.
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