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Umman'dan 'Kaşıkçı olayında' Suudi Arabistan'a destek

Umman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini talihsiz bir olay şeklinde niteleyerek, Suudi Arabistan'ın son icraatlarından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

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Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı olayının "talihsiz" olduğu ve Maskat yönetiminin Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan tarafından açıklanan ilk inceleme sonuçlarını takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu konuda attığı şeffaf adımlardan memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Parlamentosu, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Yemen ve Cibuti Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a destek açıklaması yapmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

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