Umuda Koşanlar Derneği'nden Yemen'e yardım

Sadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre,Umuda Koşanlar Derneği'nin Yemen'deki acil yardım çalışmaları kapsamında Aden,Marib veEl Hudeyde bölgelerindeki yaklaşık 3 bin 500 ihtiyaç sahibine un, şeker, pirinç, süt tozu, konserve ve ekmekten oluşan gıda kumanyası ile hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Yemen'de 2015 yılından bu yana büyük bir insanlık dramının yaşandığı hatırlatılan açıklamada, yaklaşık 17 milyon insanın gıda temininde zorluk yaşadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, halkın güvenlik hizmeti başta olmak üzere sağlık, eğitim ve barınma hizmetlerinden mahrum yaşadığı belirtildi.

İç savaşın başladığı tarihten itibaren ülke genelinde 30 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği aktarılarak, binlerce ailenin evlerinin yıkıldığı, milyonlarca insanın ise göç etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik, Yemen'de her 10 dakikada, bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, milyonlarca insanın yardıma muhtaç durumda yaşamlarını sürdürdüğünü kaydetti.

Özçelik, bölgeye tıbbi malzeme, hijyen paketi, içilebilir temiz su ve gıda kolisi dağıtımları yapan derneğin, ülke halkının zor zamanlarında yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti.