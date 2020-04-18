18 Nisan 2020 Cumartesi 00:31 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 00:32

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni ti koronavirüs (Corona virus / COVİD-19) pandemisiyle mücadele ederken, bilim insanları virüsün etkisini kıracak bir ilaç için adeta birbiriyle yarışıyor. Bazı bilim insanları da, halihazırda var olan anti-viral ilaçların, virüse karşı nasıl etkis gösterdiğini araştırıyor. Çalışmalar kapsamında son olarak, ABD'de anti-viral bir ilaç olan 'remdesivir'in, vakalar üzerinde ciddi olumlu etkisinin gözlemlendiği belirtiliyor.



Gilead Sciences tarafından geliştirilen ilacın, şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) dahil olmak üzere COVID-19'a benzer hastalıklara neden olan koronavirüsün büyümesini inhibe etmede etkili olduğu belirtildi.

İlaç başlangıçta Ebola için potansiyel bir tedavi olarak geliştirildi. Ancak, ciddi kanama ve organ yetmezliğine neden olan hastalığı tedavi edemedi.

'BU HARİKA BİR GELİŞME'

İddiaya göre, Şikago'da şiddetli COVID-19 septomşaro gösteren 125 hastaya günlük remdesivir infüzyonu verildi.

STAT News'e konuşan Şikago Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Kathleen Mullane, 'En iyi haber, hastalarımızın çoğunun halihazırda taburcu olması. Bu harika bir şey. Sadece iki hastamız öldü. Hastalarımızın çoğu ağır vaka ve çoğu altı günde ayrılıyor. Bu bize tedavi süresinin 10 gün olması gerekmediğini gösteriyor. 10 günü bulanlar çok, belki 3 kişi.' dedi.

Remdesivir nedir?

Remdesivir, COVID-19'a neden olan bir koronavirüs olan SARS-CoV-2 için potansiyel bir tedavi olarak tanımlanan ilk ilaçlardan biriydi. COVID-19'un tedavisindeki etkinliğini belirlemek için yapılan diğer remdesivir testleri, hafif ila orta şiddette koronavirüs semptomları olan insanlar için Çin'de gerçekleştirildi.

Gilead'den, Perşembe günü yapılan açıklamada, 'Bu aşamada söyleyebileceğimiz, devam eden çalışmalardan elde edilecek verileri dört gözle bekliyoruz. Çalışma sonuçlarının 27 Nisan'a kadar tamamlanması bekleniyor. Bulguların ne zaman yayınlanacağı belli değil.' ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Salgının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla, Remdesivir'in RNA'ya (ribonükleik asit) girmesi ve virüs replikasyonu durdurması, ilacın ideal bir tedavi yöntem olarak işaret edilmesine neden oldu. Ancak bu sadece bir teoriydi. Dolayısıyla uzmanlar, pratik verimliliğinin düşünülenden çok daha az olduğunu söyledi.

İlaç salgının Avrupa'ya yayılmasından beri, birçok Batı yayın organında 'en umut verici' tedavilerden biri olarak gösteriliyor.