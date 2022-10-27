UNESCO duyurdu: Ukrayna'da 207 kültürel alan zarar gördü

UNESCO'dan yapılan açıklamada, hasar gören 207 kültürel alanda, 88 dini mekanın, 15 müzenin, 76 tarihi binanın, 18 anıtın ve 10 kütüphanenin yer aldığı ifade edildi. Açıklamada en fazla hasar gören kültürel alanların sırasıyla Donetsk, Harkiv, Kiev ve Çernihiv bölgelerinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Mariupol kentinde bulunan Drama Tiyatrosu'nda oluşan hasar da MAXAR uydur servisi tarafından belgelenerek, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNOTAR) tarafından paylaşıldı.

ÜNLÜ RESSAM PRYIMACHENKO'NUN 25 ESERİ YANDI

Savaşın ilk günlerinde, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki yerel müze Ivankiv'e yapılan bir saldırı sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko'nun 25 eseri yanmıştı.

Öte yandan Jitomir'in Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık kilise, saldırıda ağır hasar gördü. Kilise, 1862 yılında inşa edilmişti.