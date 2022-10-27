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Dünya

UNESCO duyurdu: Ukrayna'da 207 kültürel alan zarar gördü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna-Rusya savaşında, aralarında kilise, dini mekanlar, müzelerin de bulunduğu 207 kültürel alanın hasar gördüğünü duyurdu.

DHA27 Ekim 2022 Perşembe 13:09 - Güncelleme:
UNESCO duyurdu: Ukrayna'da 207 kültürel alan zarar gördü
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UNESCO'dan yapılan açıklamada, hasar gören 207 kültürel alanda, 88 dini mekanın, 15 müzenin, 76 tarihi binanın, 18 anıtın ve 10 kütüphanenin yer aldığı ifade edildi. Açıklamada en fazla hasar gören kültürel alanların sırasıyla Donetsk, Harkiv, Kiev ve Çernihiv bölgelerinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Mariupol kentinde bulunan Drama Tiyatrosu'nda oluşan hasar da MAXAR uydur servisi tarafından belgelenerek, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNOTAR) tarafından paylaşıldı.

ÜNLÜ RESSAM PRYIMACHENKO'NUN 25 ESERİ YANDI

Savaşın ilk günlerinde, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki yerel müze Ivankiv'e yapılan bir saldırı sonucu, Ukraynalı ünlü ressam Maria Pryimachenko'nun 25 eseri yanmıştı.

Öte yandan Jitomir'in Vyazivka köyünde bulunan 150 yıllık kilise, saldırıda ağır hasar gördü. Kilise, 1862 yılında inşa edilmişti.

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