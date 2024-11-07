UNFPA: Yemen'de yaklaşık 18 bin kişi yerinden edildi

UNFPA'nın Yemen ofisi, konuya ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporda, Yemen'de Ekim 2024'te çıkan çatışmalar ve iklimden kaynaklanan krizlerin 17 bin 633 kişinin yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.

BM raporunda, UNFPA liderliğindeki hızlı müdahale mekanizmasının, ekim ayı boyunca 17 bin 458 kişiye acil hayat kurtarıcı yardım sağladığı dile getirildi.

Orta Doğu krizi Kıbrıs'ı nasıl etkiler? Raporda, bu yardımların, Avrupa Birliği, ABD ve Birleşmiş Milletler Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu ortaklığıyla yapıldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

