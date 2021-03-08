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Dünya

UNICEF: Kovid-19 salgını çocuk evliliklerinde artışa neden olabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara yardım Fonu (UNICEF), Kovid-19 salgınının gelecek 10 yılda çocuk evliliklerinde 10 milyon daha artışa neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 22:43 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 22:43
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UNICEF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yayımladığı yeni analizinde, pandeminin çocuk yaşta evlilikleri artırabileceği riskine dikkati çekti.

Salgın öncesinde bile 100 milyon kız çocuğunun çocuk yaşta evlilik riskiyle karşı karşıya olduğunu bildiren UNICEF, salgın yüzünden zor durumda olan milyonlarca kız çocuğunun durumunun daha da kötüye gittiği ve gelecek 10 yılda çocuk yaşta evliliklerde 10 milyon daha artış yaşanabileceği uyarısı yaptı.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore ise okulların kapanmasının, çocukların arkadaş çevresinden uzak kalmasının, artan yoksulluğun, ailede yaşanan kayıpların ve hamileliğin "dünyanın hali hazırda söndürmeye çalıştığı çocuk evliliği yangınını körüklediği" değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF'e göre yaklaşık 650 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği tahmin ediliyor ve çocuk yaşta evliliklerin yarısı Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Hindistan ve Nijerya'da yaşanıyor.

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