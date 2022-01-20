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Dünya

Ünlü aktör Gaspard Ulliel kayak kazasında hayatını kaybetti

Fransız sinemasının ünlü aktörlerinden Gaspard Ulliel, kayak merkezinde geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 07:47 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 07:47
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Aktörün ailesinden basına yapılan açıklamaya göre, 37 yaşındaki Ulliel, dün ülkenin güneyindeki La Rosiere kayak merkezinde yerel saatle 16.00 sularında kayak yaparken başka bir kayakçı ile çarpışarak ağır yaralandı ve bilincini kaybetti.

Helikopter ile Grenoble kentindeki bir hastaneye kaldırılan Ulliel, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

- GASPARD ULLİEL

Paris'in yakınlarındaki Boulogne-Billancourt'ta, 1984'te dünyaya gelen Ulliel, 1998'de "Alias" filmiyle ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıktı.

Ulliel, "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'nde 2002'de "Embrassez qui voüus voudrez" filmindeki rolüyle "en iyi umut veren erkek oyuncu" ve 2017'de "Juste La Fin Du Monde" yapıtındaki başarısıyla "en iyi erkek oyuncu" ödüllerine layık görülmüştü.

Fransız aktör, "Paris je t'aime", "Saint Laurent", "Un long dimanche de fiançailles", "Hannibla lecter: les origines du mal", "Jacquou le croquant", "Juste la fin du monde" ve "Les egares" filmleriyle dikkat çekmişti.

Ulliel, rol aldığı filmlerdeki başarılarıyla Fransız sinemasının önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

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