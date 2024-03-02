İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Ünlü aktör Neeson'dan Gazze çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçisi ünlü aktör Liam Neeson, Gazze'deki durumun çocuklara maliyetinin ‘tahammül edilemez' boyutta olduğunu belirterek acil ateşkes çağrısında bulundu.

DHA2 Mart 2024 Cumartesi 11:53 - Güncelleme:
Ünlü aktör Neeson'dan Gazze çağrısı
ABONE OL

Dünyada ve Türkiye'de en çok Schindler'in Listesi, Yıldız Savaşları, Michael Collins ve Taken film serisiyle tanınan ünlü aktör ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Liam Neeson, Gazze'deki çocukların ihtiyaçlarını sıralayarak acil ateşkes çağrısında bulundu. Neeson, dünkü video mesajında çocukların acil olarak güvende olacakları bir yere, gıda ve tıbbi malzemelere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ünlü aktör, bölgeye yardım ulaştıran kurumların acil fon bağışına da ihtiyacını olduğunu belirterek çocukların, en çok acil ateşkese ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Neeson çağrısında "Bu büyük insani felaketin, çocukların hayatındaki maliyeti tahammül edilemez durumda. Çatışma artık sona ermeli" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.