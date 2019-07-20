Olay Zhongshan şehrinde meydana geldi. İzleyicilerden biri bir anda sahneye atlayıp Yam´ı midesinden ve kolundan bıçakladı. Yam´ın menajeri ünlü aktörün hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Etkinliği izleyen seyircilerden birinin kaydettiği görüntülerde saldırganın cebindeki bıçağı çıkararak sahneye atladığı ve Yam´a saldırdığı, Yam´ın ise saldırgandan kaçtığı ve sahneye hemen güvenlik görevlilerinin geldiği görüldü. Güvenlik görevlilerinin saldırgana müdahalesinin ardından saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.