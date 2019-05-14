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Ünlü aktris Felicity Huffman kızının okula girmesi için rüşvet verdiğini itiraf etti

Ünlü aktris Felicity Huffman kızının okula girmesi için rüşvet verdiğini itiraf etti

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Amerikalı aktris Felicity Huffman, kızına ülkenin seçkin bir üniversitesinde yer ayarlamak için rüşvet verdiği suçunu mahkemede kabul etti
 
Türkiye'de Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) ismiyle yayınlanan dizinin yıldızı, kızının üniversiteye giriş sınav sonuçlarının düzeltilmesi karşılığında 15 bin dolar ödediğini doğruladı. 56 yaşındaki Emmy ödüllü yıldız, geçen ay yaptığı açıklama ile, suçunun tüm sorumluluğunu aldığını belirtmişti. Savcılık makamı Huffman için, dört aylık hapis ve 20 bin dolar para cezası talep ediyor. Amerikalı ünlü aktris ile birlikte toplam 50 kişi, aynı suçla yargılanıyor. Soruşturma sonunda suçlanan zengin velileler arasında, rüşvetle sınav sonuçlarını değiştirtmek yanında, çocuklarını sporda yetenekli göstermek için fotoğraf manipülasyonu yapanlar da yer alıyor.
 
HUFFMAN GİZLİCE KAYDA ALINDI
 
Üniversite sınavını hile ile kazanan bu zengin ailelerin çocukları, ülkedeki Yale, Georgetown ve Stanford gibi seçkin üniversitelere yerleşmişti. Ailelerin ve bazı atletizm antrenörlerinin yargılandığı davada, çocuklardan hiçbirine suçlama yöneltilmedi. Davadaki en ünlü isim olan Felicity Huffman, Pazartesi günü davaya gelişi sırasında, muhabirlerin sorularını yanıtlamadı. Duruşmayı takip eden muhabirler, ünlü aktrisin suçunu kabul ettiği sırada ağladığını aktardı. Mahkeme kayıtlarına göre 56 yaşındaki aktris, yakalanarak, savcılık makamı ile işbirliği yapmaya başlayan sahtekarlık düzeninin başındaki William Singer tarafından gizlice kayda alındı.
 
13 VELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ
 
Büyük kızı Sophia, annesinin rüşvet vermesi sonucu 1600 puanlık testten 1420 uan aldı. Bir sene önce ise aynı sınavda 400 puan daha az yapmıştı. Aktris, "pişmanlık ve utanç duyduğu" bu sahtekarlıktan kızının haberi olmadığını da açıkladı. Felicity Huffman'ın yine ünlü bir oyuncu olan eşi William H. Macy ise Singer isimli kişi ile temasa geçmiş olmasına karşın suçlanmadı. 13 velinin daha suçunu itiraf ettiği davada Huffman ile ilgili karar 13 Eylül'de açıklanacak.
 
(BBC)

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