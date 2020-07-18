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Dünya

Ünlü CEO başı ve uzuvları kesilmiş halde bulunmuştu: Asistanı gözaltına alındı

Teknoloji girişimcisi Fahim Saleh New York'taki dairesinde feci şekilde ölü bulunmuştu. Saleh'in başı ve uzuvları kesilerek öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ünlü CEO'nun asistanı gözaltına alındı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:46 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:02
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ABD'nin, önde gelen bir teknoloji girişimcilerinden ahim Saleh'in ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında asistanı Tyrese Devon Haspil gözaltına alındı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Saleh'e finansal işlerinden sorumlu olan 21 yaşındaki Tyrese Devon Haspil'in zimmetine 100 bin dolar geçirdi.

Aynı habere göre, 33 yaşındaki CEO hesaplarını inceledikten sonra bu durumu fark etti ve cinayet bunun üzerine gerçekleşti.

NTV'de yer alan habere göre, Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan New York Polis Departmanı dedektifi Rodney Harrison ise Haspil'in kurbana yüklü miktarda borcu bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer borcun boyutu hakkında açıklama yapmazken Haspil'in ikinci dereceden cinayet işlemek suçundan yargılanacağını duyurdu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, 33 yaşındaki Fahim Saleh'in başı ve uzuvlarının elektrikli testereyle parçalanmış halde bulunmuştu.

FAHİM SALEH KİMDİR?

Bangladeş göçmeni bir ailenin oğlu olan Saleh, ilk şirketini lisedeyken kurdu. Saleh, Nepal ve Bangladeş'te taksi, kurye ve yemek siparişi hizmetleri veren Pathao ile Nijerya'daki Uber benzeri motosiklet taksi uygulaması Gokada platformlarının kurucularındandı. 

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