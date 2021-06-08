Ünlü Japon virologdan Tokyo Olimpiyatları uyarısı

Reuters 08 Haziran 2021 Salı 10:29 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 10:29

Japonya'da hükümet danışmanlığı da yapan tanınmış virologlardan biri, Tokyo Olimpiyatları sırasında koronavirüs enfeksiyonlarının yayılma riski konusunda dün bir uyarıda bulundu.

Japonya'da koronavirüs salgınına karşı kullanılan "3k" sloganının mimarı olan Tohoku Üniversitesi Profesörü Hiroshi Oshitani, kapalı alanlardan, kalabalıklardan ve kısa mesafeli kontaklardan kaçınılması gerektiğini tavsiye ediyordu.

Times of London gazetesine konuşan Profesör Oshitani, "Hükümet ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) de dahil olduğu organizasyon komitesi Olimpiyatların güvenli yapıldığını tekrar edip duruyorlar. Fakat herkes risk olduğunu biliyor. Enfeksiyonun Japonya'da ve Olimpiyatlardan sonra diğer ülkelerde yayılma riskinin sıfır olduğu bir Olimpiyat yapmak yüzde yüz imkansızdır" dedi.

Birçok ülkenin koronavirüs aşısından yoksun olduğunu belirten Oshitani, "Çok fazla vakaya sahip olmayan birkaç ülke var. Birkaç ülkede de virüsün varyantları yok. Bu ülkelere virüsü yaymamak için Olimpiyatları yapmamalıyız" diye ekledi.

Geçen yaz yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyatları yabancı seyirciler olmadan 23 Temmuz'da başlayacak.

Japonya diğer ülkelerdeki gibi güçlü bir salgın yaşamadı fakat şu ana kadar Japonya'da yaklaşık 760,000 koronavirüs vakası tespit edildi ve 13,500'ten fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tokyo ve diğer bölgeler salgının dördüncü dalgası nedeniyle olağanüstü hal ilan etmişlerdi.