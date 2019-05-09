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Ünlü kahinden korkutan uyarı! 8 büyüklüğündeki deprem için tarih verdi

Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbets tüm dünyayı uyardı ve büyük deprem için iddialı bir açıklama yaptı.

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Deprem tahminlerinin doğru çıkması ile dünya çapında deprem kahini olarak üne kavuşan Frank Hoogerbeets, internet sitesi ve video kanalları üzerinden deprem tahminlerini paylaşıyor. Hollandalı deprem tahmincisi Denizli, Acıpayam'da 20 Mart günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem için de bir hafta öncesinde uyarıda bulunmuştu. Hoogerbeets bu defa çok daha büyük bir deprem için tüm dünyayı uyardı.
 
Hoogerbeets bu hafta gerçekleşen gezegen dizilimlerine dikkat çekti ve 5-6 Mayıs tarihinde gerçekleşen Mars-Dünya-Jüpiter ve Güneş-Merkür-Venüs dizilimlerinin hemen ardından Papua Yeni Gine'de 6 Mayıs Pazartesi günü 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı. 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Güneş-Merkür-Venüs-Neptün ve Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasına vurgu yapan Hoogerbeets bu iki hizalanmada da Merkür'ün yer almasına değindi.
 
Dünya-Merkür-Uranüs gezegenlerinin hizalanmasında istatistiklerden bahseden Hoogerbeets, 2005 yılından bu yana bu tip dizilimlerin yüzde 71'inin hemen ardından şiddetli depremlerin meydana geldiğini ve bu depremlerin birçoğunun 7.5 ve üzeri olduğunu belirtiyor.
 
GEÇMİŞTE YAŞANMIŞTI
 
Bu tip bir dizilimin meydana getirdiği depremler hakkında konuşan Hoogerbeets 9 Mart 2011 tarihinde Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin de yine Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasının ardından yalnızca iki gün sonra gerçekleştiğini ifade ediyor.
 
Benzer bir dizilim sonrası ortaya çıkan depremleri anlatmayı sürdüren Hoogerbeets, 26 Ekim 2015'te Afganistan'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremin de Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasının hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çekiyor. İstatistikleri bir biri ardına sıralayan Hoogerbeets en kötü senaryoda 8 ve üzeri bir depremin oluşabileceği riskine vurgu yapıyor.
 
11 MAYIS
 
Hoogerbeets özellikle 11 Mayıs'a kadar olan tarihin iyi izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Hoogerbeets, Dünya-Merkür-Uranüs hizalanmasının hemen ardından genel olarak Rusya'nın Kamçatka bölgesinden, Japonya, Çin ve Endonezya'ya kadar geniş bir alanda depremlerin oluştuğu bilgilerini aktarıyor. Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor. Hoogerbets internet sitesinde her gün gezegen hizalanmasının dünya üzerindeki sismik faaliyetlerin etkisine dair bir veri yayınlıyor.
 
Hoogerbeets ayrıca Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük bir depremin meydana gelebileceği uyarılarında bulunuyor.
 
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

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