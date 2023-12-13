İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0609
  • EURO
    31,3718
  • ALTIN
    1851.36
  • BIST100
    7628.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ünlü kriket oyuncusunun Filistin'e destek mesajını engellediler
Dünya

Ünlü kriket oyuncusunun Filistin'e destek mesajını engellediler

Avustralyalı kriket oyuncusu Usman Khawaja'nın Filistin'e destek mesajı, 'siyasi' olduğu gerekçesiyle engellendi.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Ünlü kriket oyuncusunun Filistin'e destek mesajını engellediler
ABONE OL

Pakistan ile oynanacak test maçında "tüm yaşamlar eşittir" ve "özgürlük bir insan hakkıdır" yazılı ayakkabılar giymeyi planlayan 36 yaşındaki oyuncu, Uluslararası Kriket Konseyinin (ICC) bu ifadeleri "siyasi" olarak değerlendirdiği için kendisine izin verilmediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Khawaja, "ICC'nin görüşüne ve kararına saygı duyuyorum, ancak bununla mücadele edeceğim ve onay almaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

Daha önce sosyal medya üzerinden Gazze'deki sivillere destek veren sporcu, onay almadan ayakkabı giymesi halinde ICC kurallarına göre ihraç edilebiliyor.

Khawaja'ya destek veren spor bakanı Anika Wells, "Usman Khawaja harika bir sporcu ve harika bir Avustralyalı. Önemli gördüğü konularda konuşmak için her türlü hakka sahip olmalıdır. O da bunu barışçıl ve saygılı bir şekilde yaptı." diye konuştu.

  • Usman Khawaja
  • Filistine Destek
  • Engellenme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.