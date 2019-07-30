30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5968
  • 6,2363
  • 254.717
  • 103373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ünlü manken feci halde ölü bulundu

Rusya'da 24 yaşındaki manken bavulun içinde ölü bulundu. Ünlü mankenin kıskançlık yüzünden öldürülmüş olabileceği açıklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya, 24 yaşındaki makyaj ve güzellik blogger’ı Ekaterina K’nın ölümünü konuşuyor. Moskova’da yaşayan ve tıp eğitiminin yanı sıra mankenlik de yapan Ekaterina K.’ya günlerdir ulaşamayan ailesi ev sahibiyle iletişime geçti. Ev sahibi ünlü mankenin cansız bedenini evdeki bir bavulun içinde buldu. Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunan genç kadının darp edildiği tespit edildi. Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi olan Ekaterina’nın kıskançlık yüzünden öldürülmüş olabileceği belirtiliyor.
 

Şırnak´ta 6 PKK´lı terörist böyle öldürüldü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Etkisiz hale getirildiler

Dünyanın en büyüğü... Temeli atıldı

Dünyanın en büyüğü... Temeli atıldı

Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak

Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak

Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk

Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk

Vali Yerlikaya'dan Suriyeliler üzerinden yapılan algı operasyonuna cevap

Vali Yerlikaya'dan Suriyeliler üzerinden yapılan algı operasyonuna cevap

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

İşsize 2030 TL

İşsize 2030 TL

Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var

Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine düştü: Çok sayıda ölü var
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

Türkiye'de ilk ve tek... Görenleri büyülüyor

Türkiye'de ilk ve tek... Görenleri büyülüyor

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Uykuda nefes alamıyorsanız sorun kedinizde olabilir!

Uykuda nefes alamıyorsanız sorun kedinizde olabilir!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA