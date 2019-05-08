Ünlü manken Karolina Jasko cilt kanseri atlattı

21 yaşındaki Miss Illinois Karolina Jasko, 2018 yılında eyaletini temsil ederek ülkenin en güzeli seçilmek için yaratmış, dünya çapında tanınmıştı.

Genç kadın bakım için ayda iki-üç kere takma tırnak takıyor ve bu işlem esnasında UV ışığına maruz kalıyordu ancak son ana kadar hiçbir şey fark etmedi.

İlk olarak tırnağında bir morluk gördü ancak kabuk zannederek soyup attı. Ancak bir hafta sonra aynı parmağı şişmeye ve kırmızıya dönmeye başladığında, Chicago'daki doktoruna gitti.

Bir dermatoloğa yönlendirildikten ve biyopsi yapıldıktan sonra Jasko, tırnaklarındaki koyu çizgilerin aslında melanom yani bir tür cilt kanseri olduğunu öğrendi. 21 yaşındaki Jasko durumunun ilerlememesi için tümörün olduğu tırnağının tamamını aldırdı ve 1 yıl boyunca bantla kapatmaya çalıştı.

Jasko zorlu sürecin ardından kanseri atlattığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Genç kadın kendisi ile aynı durumu yaşayan insanları bilinçlendirmek için uzun zaman sonra bunu paylaştığını belirtti. Jasko her ne olursa olsun kişilerin kendileri ile barışık olmasını ve asla pes etmemesini de öğütledi.

MELANOM NEDİR?

Melanom, melanositlerden kaynaklanan bir cilt kanseridir. Ultraviyole ışınları bu kanser türünün oluşma riskini artıran faktörler arasında yer alır.